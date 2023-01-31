Количество противников помощи Украине среди американцев увеличилось

WP: все больше американцев считают, что США оказывают слишком много помощи Украине

Все больше американцев считают, что Соединенные Штаты оказывают Украине слишком много помощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Pew Research Center, сообщает газета The Washington Post (WP).

По данным исследования, такое мнение выразили около четверти опрошенных. Это на шесть процентов больше, чем в сентябре, и на 19 процентов больше, чем в марте. Таким образом, количество противников помощи Киеву среди американцев увеличилось.

В то же время 31 процент респондентов сочли правильной сумму оказываемой Вашингтоном помощи. Еще 20 процентов не смогли ответить на данный вопрос, а пятая часть американцев высказалась за выделение дополнительной помощи Киеву.

Опрос был проведен с 18 по 24 января среди 5 152 взрослых граждан США, отмечает WP.

Ранее первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что США приготовили очередной пакет военной помощи Украине.

20 января Пентагон объявил еще об одном пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, шесть командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.