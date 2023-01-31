Захарова указала на осознание западными странами роли США в конфликте на Украине

Захарова: Запад начинает осознавать, что к конфликту на Украине привели провокации США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live» заявила, что западные страны начинают осознавать, что к украинскому конфликту привели провокации США.

По словам Захаровой, в Москве «давным-давно все поняли» и на протяжении многих лет пытались донести эту мысль до других стран.

«Это осознание приходит уже на Западе, уже к экспертам, политологам, журналистам, которые кто-то робко, кто-то более настойчиво говорит о том, что провокативность, очевидно, и привела к таким последствиям. А провокативность, конечно, Вашингтона», — подчеркнула она.

Провокацию дипломат объяснила тем, что страны, заключавшие Минские соглашения, изначально не собирались выполнять взятые на себя обязательства. «А теперь они об этом сказали прямо, значит, они должны нести ответственность», — заключила она.

26 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал интервью украинскому телеканалу «Рада», в ходе которого признался, что «нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией.

В декабре 2022 года экс-канцлер Ангела Меркель также заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине время и возможность стать сильнее. По ее словам, всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.