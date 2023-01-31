Мобилизованный россиянин пожелал отдохнуть и получил срок

Мобилизованный житель Владимирской области самовольно уехал домой отдыхать и получил срок

Мобилизованный житель Владимирской области Дмитрий Андрианов самовольно уехал домой отдыхать и получил срок. Это следует из приговора, опубликованного на сайте Владимирского гарнизонного суда.

Из дела россиянина следует, что он был мобилизован на военную службу 15 октября 2022 года, однако через десять дней он пожелал отдохнуть и сделать перерыв в подготовке и уехал домой.

«Он решил самовольно оставить место службы и убыть к себе домой, поскольку полагал, что занятия по боевой подготовке с личным составом не проводятся, а также потому, что он соскучился по дому», — говорится в приговоре.

В самоволке Андрианов пробыл десять дней, вплоть до 4 ноября, после чего сам явился в военную комендатуру. В итоге суд приговорил россиянина к году колонии-поселения. Отдельно в приговоре подчеркивается, что каких-либо веских условий для оставления части у Андрианова не было: «О каких-либо тяжелых жизненных обстоятельствах не заявлял, на состояние своего здоровья не жаловался, насилия к тому никто не применял».

Ранее сообщалось, что мобилизованный россиянин сбежал из части и 12 дней прожил в баре. Одна из сотрудниц гриль-бара рассказала, что ночью мобилизованный спал прямо за столиком в зале.