Власти Пакистана насчитали 95 жертв теракта в мечети и пообещали отомстить

WP: власти Пакистана сообщили о 95 убитых в результате теракта в мечети Пешавара

Власти Пакистана сообщили о 95 убитых и 221 раненом в результате теракта в мечети города Пешавар и пообещали отомстить террористам, устроившим взрыв. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Необходимо тщательно расследовать, как террористу удалось осуществить задуманное, преодолев все контрольно-пропускные пункты», — цитирует издание высокопоставленного полицейского и члена правительства провинции Сайед Масуд Шаха.

По его словам, пакистанские силовики продолжают поиски совершившего теракт, ответственность за которые взяла пакистанская ячейка афганских талибов «Техрик-и-Талибан Пакистан» (запрещенная в России террористическая организация). Отмечается, что теракт был местью за ликвидацию лидера их лидера Омара Халида Хорасани в августе 2022 года.

Теракт был совершен 30 января 2023 года в мечети Пешавара вблизи афганской границы. Офицер полиции города рассказал, что после взрыва обрушилась крыша мечети.

В конце 2022 года сообщалось, что пакистанская армия решила ликвидировать местное ответвление афганских талибов «Техрик-и-Талибан Пакистан» (запрещенная в России террористическая организация) из-за серии совершенных ими терактов. Радикалы разорвали шестимесячное соглашение о прекращении огня с правительством и возобновили нападения, в основном направленные против сил безопасности.