Слова Бербок о войне с Россией назвали подарком Кремлю

Focus: лидер ХДС Мерц заявил, что Бербок сделала подарок Кремлю фразой о войне с Россией

Глава МИД Германии Анналена Бербок фактически сделала подарок Кремлю, когда сказала, что Европа ведет войну с Россией и призвала оказывать Украине дополнительную помощь. Об этом заявил лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в колонке для издания Focus.

Мерц назвал слова министра пропагандой, которой только рады в Москве. «Такое впечатление, что у федерального правительства есть плохо скоординированная и даже плохо объясняемая внешняя политика и политика безопасности», — предположил лидер ХДС.

Кроме того, он считает, что нарративом Бербок пользуются силы, выступающие против поддержки Украины.

В конце января Бербок призвала страны ЕС бороться против России, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта. В МИД России на слова немецкого министра отреагировали критически, обвинив НАТО в участии в конфликте.