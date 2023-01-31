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12:00, 31 января 2023Россия

В российской больнице раскрыли подробности нападения мигранта на врача

Мигрантка, муж которой напал на врача свердловской больницы, получила неотложную помощь

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мигрантка, муж которой напал на врача в больнице поселка Белоярский в Свердловской области, перед конфликтом получила неотложную помощь. Новые подробности произошедшего раскрыл пресс-секретарь медучреждения в беседе с Ura.ru.

По его словам, после поступления женщины в больницу ее направили в кабинет неотложной помощи, а затем предложили пройти в регистратуру и записаться к неврологу. Однако она не стала это делать из-за отсутствия российского гражданства и полиса обязательного медицинского страхования. «Но, несмотря на это, она без очереди прошла в кабинет невролога. Там ей было отказано в приеме, что не понравилось ее мужу. Мужчина ворвался в кабинет и избил врача», — рассказали в больнице.

О происшествии стало известно утром 31 января. По словам врача, она посоветовала зашедшей в кабинет гражданке Таджикистана обратиться в частное медучреждение. Позже пришел муж женщины и начал требовать принять супругу. В результате между медиком и мигрантом началась перепалка, в процессе которой мужчина грубо толкнул россиянку и начал отбирать телефон, на который та пыталась записать происходящее.

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Врач успела связаться со своим мужем, который находился недалеко от больницы. Мужчина пытался снять на камеру номер машины нападавшего, но мигрант набросился и на него, нанеся несколько ударов по голове. Пострадавшие россияне написали заявление в полицию. В свою очередь, пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых сообщил, что гражданин Таджикистана также обратился в правоохранительные органы.

В России врачи часто становятся жертвами нападений своих пациентов и их родственников. Ранее житель Челябинской области избил стоматолога, который отказался вырывать молочный зуб его дочери. В ходе потасовки мужчины переместились в коридор, где находились другие посетители клиники. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, 5 января в Балакове Саратовской области пациентка напала на фельдшера скорой помощи и попыталась проломить ей голову. По словам министра здравоохранения региона Олега Костина, нападавшая несколько раз ударила медика затылком о стену. В результате сотрудницу скорой помощи госпитализировали с ушибленной раной затылочной доли.

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Константин Лысяков
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