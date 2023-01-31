В российской больнице раскрыли подробности нападения мигранта на врача

Мигрантка, муж которой напал на врача свердловской больницы, получила неотложную помощь

Мигрантка, муж которой напал на врача в больнице поселка Белоярский в Свердловской области, перед конфликтом получила неотложную помощь. Новые подробности произошедшего раскрыл пресс-секретарь медучреждения в беседе с Ura.ru.

По его словам, после поступления женщины в больницу ее направили в кабинет неотложной помощи, а затем предложили пройти в регистратуру и записаться к неврологу. Однако она не стала это делать из-за отсутствия российского гражданства и полиса обязательного медицинского страхования. «Но, несмотря на это, она без очереди прошла в кабинет невролога. Там ей было отказано в приеме, что не понравилось ее мужу. Мужчина ворвался в кабинет и избил врача», — рассказали в больнице.

О происшествии стало известно утром 31 января. По словам врача, она посоветовала зашедшей в кабинет гражданке Таджикистана обратиться в частное медучреждение. Позже пришел муж женщины и начал требовать принять супругу. В результате между медиком и мигрантом началась перепалка, в процессе которой мужчина грубо толкнул россиянку и начал отбирать телефон, на который та пыталась записать происходящее.

Врач успела связаться со своим мужем, который находился недалеко от больницы. Мужчина пытался снять на камеру номер машины нападавшего, но мигрант набросился и на него, нанеся несколько ударов по голове. Пострадавшие россияне написали заявление в полицию. В свою очередь, пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых сообщил, что гражданин Таджикистана также обратился в правоохранительные органы.

В России врачи часто становятся жертвами нападений своих пациентов и их родственников. Ранее житель Челябинской области избил стоматолога, который отказался вырывать молочный зуб его дочери. В ходе потасовки мужчины переместились в коридор, где находились другие посетители клиники. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, 5 января в Балакове Саратовской области пациентка напала на фельдшера скорой помощи и попыталась проломить ей голову. По словам министра здравоохранения региона Олега Костина, нападавшая несколько раз ударила медика затылком о стену. В результате сотрудницу скорой помощи госпитализировали с ушибленной раной затылочной доли.