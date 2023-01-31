Путин поручил разработать программу соцпрофилактики среди молодежи
Президент Путин поручил разработать программу социальной профилактики среди молодежи
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что она будет предусматривать участие наставников, благотворительных и волонтерских организаций в «работе с несовершеннолетними, совершившими преступления небольшой или средней тяжести».
Комплексную программу поручено разработать правительству вместе с администрацией президента.