Путин поручил разработать программу соцпрофилактики среди молодежи

Президент Путин поручил разработать программу социальной профилактики среди молодежи

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что она будет предусматривать участие наставников, благотворительных и волонтерских организаций в «работе с несовершеннолетними, совершившими преступления небольшой или средней тяжести».

Комплексную программу поручено разработать правительству вместе с администрацией президента.