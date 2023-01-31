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17:38, 31 января 2023Россия

Путин поручил разработать программу соцпрофилактики среди молодежи

Президент Путин поручил разработать программу социальной профилактики среди молодежи

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что она будет предусматривать участие наставников, благотворительных и волонтерских организаций в «работе с несовершеннолетними, совершившими преступления небольшой или средней тяжести».

Комплексную программу поручено разработать правительству вместе с администрацией президента.

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Евгения Куликова
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