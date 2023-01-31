Звездный парикмахер назвала самые модные прически на 2023 год

Парикмахер Дафне Евангелиста назвала объемные прически с прямыми концами модными

Звездный парикмахер из Бразилии Дафне Евангелиста назвала самые модные прически на 2023 год. Соответствующий материал появился на сайте издания Forbes.

Так, стилист посоветовала читателям обратить внимание на прически, которые подчеркивают природную текстуру и блеск волос. «Этот год посвящен натуральным и здоровым волосам. Мы увидим более яркие оттенки и блестящие переходы от одного цвета к другому. Пепельные тона и укладки в пляжном стиле уйдут на второй план», — рассказала эксперт.

При этом Евангелиста отметила, что среди стрижек актуальными будут объемные и с прямыми концами, например, «стрижка-бабочка» (каскад с резкими переходами между слоями — прим. «Лента.ру»). «Эти стрижки предназначены для придания объема и движения волосам. С ними вы будете выглядеть намного моложе», — пояснила собеседница издания.

Что касается укладок, то модным окажутся мягкие классические локоны. В то же время специалист считает, что несмотря на тренды, некоторые прически не утратят своей актуальности и на последующие годы. Например, хорошо уложенный конский хвост всегда будет смотреться элегантно, заключила Евангелиста.

Ранее стилист Наз Маер перечислил россиянкам три самых модных окрашивания волос на 2023 год. Так, в первую очередь специалист выделил седину и фиолетовые тона. Вдобавок модельер посоветовал обратить внимание на красные и рыжие оттенки.