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13:51, 31 января 2023Россия

Путин назначил помощника секретаря Совбеза

Президент России Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил помощником секретаря Совбеза Евгения Аношина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Аношина Евгения Алексеевича помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — сказано в документе.

Ранее Аношин занимал пост пресс-секретаря аппарата Совбеза.

В конце декабря 2022 года Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии, на которую назначил Дмитрия Медведева.

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Варвара Кошечкина
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