Путин назначил помощника секретаря Совбеза
Президент России Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил помощником секретаря Совбеза Евгения Аношина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Аношина Евгения Алексеевича помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — сказано в документе.
Ранее Аношин занимал пост пресс-секретаря аппарата Совбеза.
В конце декабря 2022 года Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии, на которую назначил Дмитрия Медведева.