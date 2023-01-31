Путин назначил помощника секретаря Совбеза

Президент России Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил помощником секретаря Совбеза Евгения Аношина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Аношина Евгения Алексеевича помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — сказано в документе.

Ранее Аношин занимал пост пресс-секретаря аппарата Совбеза.

В конце декабря 2022 года Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии, на которую назначил Дмитрия Медведева.