Минобороны заявило, что российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе села Золотая Балка Херсонской области вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были уничтожены пять украинских беспилотников в небе над Кривошеевкой, Оборотновкой, Краснореченским и Владимировским Луганской народной республики (ЛНР) и возле села Белогрудово Херсонской области.