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14:06, 31 января 2023Россия

Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Минобороны заявило, что российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе села Золотая Балка Херсонской области вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были уничтожены пять украинских беспилотников в небе над Кривошеевкой, Оборотновкой, Краснореченским и Владимировским Луганской народной республики (ЛНР) и возле села Белогрудово Херсонской области.

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Константин Лысяков
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