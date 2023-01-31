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17:50, 31 января 2023Из жизни

Умерла помогавшая королеве Елизавете II тайно сбегать из дворца подруга

Ближайшая подруга Елизаветы II леди Нэвилл умерла на 98-м году жизни
СюжетПохороны королевы Елизаветы:

Фото: Mary Turner / Reuters

В Великобритании на 98-м году жизни умерла одна из ближайших подруг Елизаветы II, леди Анна Камилла Эвелин Нэвилл. Об этом сообщает Daily Mail.

Леди Нэвилл родилась в 1925 году в семье 9-го графа Портсмута Джерарда Вернона Уоллопа. С будущей королевой Елизаветой II она познакомилась еще в детстве и оставалась ее подругой всю жизнь. Леди Нэвилл была замужем за лордом Рупертом Нэвиллом, который долгие годы служил личным казначеем и секретарем супруга Елизаветы II принца Филиппа. Королевская чета часто останавливалась в поместье Нэвиллов, когда бывала в Брайтоне.

Леди Нэвилл была известна как компаньонка королевы, помогавшая ей сбегать из дворца, не оповещая об этом придворных. Елизавета II любила тайно появиться на людях и проверить, узнает ли ее кто-нибудь.

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Одна из таких историй была описана журналистами Daily Mail в 1970-х годах. Елизавета II в очередной раз приехала в Брайтон, чтобы посетить спектакль в местном театре. В статье говорится, что сначала королева неузнанная встала в очередь в кассу. Позже один из менеджеров увидел леди Нэвилл в фойе театра, а потом понял, что с ней под руку среди рядовых зрителей идет Елизавета II.

Похороны леди Камиллы Нэвилл состоятся на следующей неделе, однако точная дата пока неизвестна. Ожидается, что с подругой покойной королевы приедут проститься старшие члены королевской семьи.

Ранее сообщалось, что король Карл III захотел пригласить своего младшего сына герцога Сассекского принца Гарри и его супругу Меган Маркл на свою коронацию. Против этой идеи выступает принц Уильям.

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Никита Савин
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