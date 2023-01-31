Командующего российскими ВВС заметили в Белоруссии

Минобороны Белоруссии сообщило о присутствии на учениях главы ВВС России Дронова

Кадры участия командующего российскими Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенанта Сергея Дронова в совместных учениях с белорусскими ВВС опубликовало Министерство обороны республики в Telegram.

Дронов присутствовал «во время розыгрыша эпизода практических действий авиационного компонента региональной группировки войск в ходе совместного летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России».

Ранее белорусское военное ведомство сообщило, что авиационные подразделения региональной группировки войск России и Белоруссии отрабатывают перебазирование на российские аэродромы.