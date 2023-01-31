Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:28, 31 января 2023Бывший СССР

Командующего российскими ВВС заметили в Белоруссии

Минобороны Белоруссии сообщило о присутствии на учениях главы ВВС России Дронова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Кадры участия командующего российскими Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенанта Сергея Дронова в совместных учениях с белорусскими ВВС опубликовало Министерство обороны республики в Telegram.

Дронов присутствовал «во время розыгрыша эпизода практических действий авиационного компонента региональной группировки войск в ходе совместного летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России».

Ранее белорусское военное ведомство сообщило, что авиационные подразделения региональной группировки войск России и Белоруссии отрабатывают перебазирование на российские аэродромы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Губернатор российского региона сообщил об ударе ВСУ по гражданским объектам
Умерла помогавшая королеве Елизавете II тайно сбегать из дворца подруга
В Раде рассказали о переговорах с МВФ по предоставлению многомиллиардной помощи
Двоих бывших российских полицейских осудили за получение взяток от бизнесмена
На Украине назвали ситуацию в стране тупиковой
В KFC высказались о дизайне нового логотипа
Путин поручил разработать программу соцпрофилактики среди молодежи
В Белоруссии разъяснили цель военных учений с Россией
Бедроса Киркорова госпитализировали в среднетяжелом состоянии
Диетолог оценила необычную диету известного футболиста из сборной России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.