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03:53, 31 января 2023Россия

Названо число вышедших из российского гражданства людей в 2022 году

В МВД заявили о выходе из российского гражданства 40 человек в 2022 году

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В 2022 году выход из российского гражданства оформили 40 россиянам, сообщили в пресс-центре МВД России. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, выйти из российского гражданства можно после добровольного волеизъявления. Живущие в России граждане могут обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства. «В 2022 году выход из гражданства РФ на территории страны оформлен 40 заявителям», — назвали число в ведомстве.

Находящиеся за пределами государства граждане должны обратиться в дипломатическое представительство либо консульское учреждение РФ в стране своего постоянного проживания.

«Срок рассмотрения заявлений, поданных в общем порядке, составляет не более одного года, в упрощенном порядке — не более трех месяцев со дня подачи указанного заявления», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее депутаты ЛДПР предложили упростить получение российского гражданства лицам, один из родителей которых в свидетельстве о рождении записан как русский.

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Марина Совина
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