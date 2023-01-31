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03:20, 31 января 2023Силовые структуры

Россиянин погиб из-за аварийного отключения электричества

СК: житель Саратова, находящийся на ИВЛ, погиб из-за аварийного отключения электричества

Фото: Следственный комитет по Саратовской области

В Саратове россиянин, находившийся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), погиб из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

«30 января 2023 года в 17 часов 30 минут в квартире дома, расположенного на улице Технической города Саратова 58-летний мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вследствие отключения электроэнергии мужчина скончался», — заявили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко проводится расследование по факту аварии на электросетях, которая привела к гибели человека, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Будут установлены причины и условия, которые способствовали произошедшему, а также вопрос соблюдения законодательства, определяющего сроки устранения повреждений энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 33-летний россиянин пойдет под суд за поджог жилых домов и двойное убийство.

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Марина Совина
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