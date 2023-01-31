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14:19, 31 января 2023Россия

В КПРФ отреагировали на речь депутата в школе о риске «валяться на помойке»

В КПРФ сочли правильным посыл речи депутата в школе о риске «валяться на помойке»

Кадр: страница Романа Вереина во «ВКонтакте»

Выступление депутата Романа Вереина в школе города Касимова было эпатажным, считает первый секретарь комитета Рязанского областного отделения КПРФ Денис Сидоров. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему парламентарий рассказывал детям о риске «валяться на помойке» и оказаться на «социальном днище жизни».

Мероприятие в учебном заведение прошло вечером, 27 января. Обращаясь к старшеклассникам, Роман Вереин предсказал им, что будут «валяться на помойке, стрелять бухло и бычки на улице». По данным издания «РЗН.инфо», встреча была посвящена перспективам работы в сфере сельского хозяйства. Запись депутат опубликовал у себя на странице во «ВКонтакте». На вопросы «Ленты.ру» парламентарий не ответил.

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Глава областного отделения КПРФ Денис Сидоров считает, что идея выступления правильная, но подана неверно.

«У нас очень много экономических проблем в нашем регионе. То, в каком состоянии пребывает большинство населения, на мой взгляд, очень хорошо сказано в этом ролике. Конечно, здесь палка о двух концах. С одной стороны, Роман Вереин говорил о личной заинтересованности школьников в успехах. С другой стороны, сделал это эпатажно. Может быть, кому-то это не сильно понравилось. Но нельзя судить о выступлении, вырывая слова из контекста. Если посмотреть полное выступление, там. в принципе, понятно, о чем он говорит», — сказал он.

Подача несколько эпатажна, но в целом он правильные мысли говорил. Встретимся — проговорим, не по телефону. На мой взгляд, немножко другая должна быть подача. В целом его высказывания были для того, чтобы заинтересовать школьников в развитии, в успехе, в получении знаний

Денис Сидоровпервый секретарь комитета Рязанского областного отделения КПРФ

Денис Сидоров также отметил, что Роман Вереин не озвучил другие важные вопросы.

«Например, почему так мало нормальных рабочих мест, почему население получает мизерную заработную плату, почему такие проценты по кредитам платим, почему тем же школьникам через рекламу на телевидении и интернет навязываются западные ценности, а не наши с вами исконно русские», — отметил глава Рязанского отделения КПРФ.

Ранее депутат Московской городской Думы Наталья Метлина выругалась матом во время заседания по культуре и массовым коммуникациям. После того как ей предоставили слово, она нецензурно выразилась.

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Мария Сметанина
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