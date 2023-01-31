В России изобрели систему интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою

Специалисты из РФ изобрели систему интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою

Российские специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) изобрели систему интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание к патенту.

Отмечается, что разработка может использоваться для поддержки пары летчиков-истребителей в процессе ведения боя с аналогичным числом самолетов противника.

Изобретение относится к авиационному оборудованию. Сроки введения его в действие не уточняются.

Ранее сообщалось, что российские инженеры из Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М.А. Карцева создали радиолокационную станцию для поиска маловесных дронов. Она может отследить на расстоянии до 10 километров даже маловесные летательные аппараты весом от 150 граммов.

