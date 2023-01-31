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14:23, 31 января 2023Экономика

Изменения в прогнозе МВФ относительно российской экономики объяснили

Аналитик Самиев объяснил изменения в прогнозе МВФ об экономике РФ неэффективностью санкций

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Российская экономика справилась с новыми вызовами лучше, чем ожидало большинство аналитиков: страна преодолела многие последствия санкций, открыла для себя новые возможности и рынки, инвестиции государства выросли. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Прогнозы по росту ВВП пересмотрены для большинства стран ввиду изменений в методологических подходах к расчетам, в том числе, и для России. Кроме того, мы помним, что еще весной прошлого года прогнозы были достаточно алармистскими, пессимистичными, но постепенно корректировались, становясь мягче и позитивнее. Предполагалось, что самая глубокая точка падения наступит в первом-втором, а то и третьем квартале 2023 года, но мы видим, что кризис не происходит», — заметил Самиев.

Он считает, что российская экономика во многом справилась с обрушившимся стрессом и смогла решить ряд структурных проблем в торговле, в сфере финансов. Также следует обратить внимание и на то, что катастрофичные ожидания от санкций не оправдались.

«Перед рядом российских компаний, производителей открылись новые возможности — это тоже важный поддерживающий фактор, на который не рассчитывали экономисты в прошлом году. Ну и, конечно, большую роль сыграли значительно увеличившиеся госрасходы, инвестиции, которые тоже будут вносить свой вклад в ВВП», — считает аналитик.

Самиев подчеркнул, что рост в 0,3 процента, прогнозируемый МВФ, — это все же не рост, а стагнация. Тем не менее, подобная перспектива выглядит намного оптимистичнее ожидавшегося ранее падения в 2,3 процента.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) поделился своим прогнозом, согласно которому в следующие два года Россию ожидает экономический рост в 0,3 процента.

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Наталия Белова
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