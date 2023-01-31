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13:41, 31 января 2023Россия

Медведев сказал спасибо разработчикам пиратского софта

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поблагодарил разработчиков пиратского софта
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сказал спасибо разработчикам пиратского софта. Благодарность им он выразил в своем Telegram-канале.

Политик счел, что нужно принять правила об использовании интеллектуальной собственности стран Европы и США без лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Медведев назвал такие меры ответными санкциями Москвы на имущественные права Вашингтона и Брюсселя, подчеркнув, что правила должны распространяться на все — от кинофильмов до промышленного софта.

«Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций. А что, à la guerre comme à la guerre», — написал политик.

В марте 2022 года «Ведомости» сообщили, что власти России отказались от идеи отменить уголовную и административную ответственность за использование не лицензированного в России программного обеспечения (ПО), если оно принадлежит правообладателям из поддержавших антироссийские санкции стран. Издание ознакомилось с новой версией плана антикризисных мер правительства от 9 марта, и в нем отсутствовало появившееся ранее предложение о фактической легализации пиратского ПО.

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Анастасия Шейкина
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