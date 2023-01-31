В России осудили собиравшегося воевать за Украину бойца Иностранного легиона

В Москве суд дал 4 года экс-бойцу Иностранного легиона, собиравшемуся воевать за Украину

Лефортовский суд Москвы вынес приговор бывшему бойцу Иностранного легиона Максиму Дмитриенко, собиравшемуся воевать за Украину против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина получил четыре года лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ («Покушение на участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России»)

Согласно приговору суда, Дмитриенко проведет первые два года в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

13 апреля 2022 года сообщалось об аресте уроженца Волгограда, намеревавшегося отправиться наемником на Украину. По данным ФСБ, он три года отслужил во Французском иностранном легионе, обучившись там на оператора-наводчика. Мужчина подал документы в посольство Украины в Париже для оформления в состав Интернационального легиона обороны Украины, но получил отказ из-за своего гражданства. После чего он приобрел военное обмундирование и по совету знакомого уехал в Варшаву. В лагере беженцев на польско-украинской границе молодой человек искал выходы на боевиков националистического батальона «Азов». Потерпев неудачу, он вернулся на родину, но по дороге в Волгоград его сняли с поезда сотрудники ФСБ.

Против него было возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Молодой человек полностью признал свою вину. Он был арестован по решению Лефортовского суда Москвы.