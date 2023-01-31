В Кремле высказались о планах военной помощи Донбассу до начала СВО

Официальный представитель Кремля Песков: до СВО военная помощь Донбассу не обсуждалась

До начала специальной военной операции (СВО) планы военной помощи России Донбассу не обсуждались. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом представитель Кремля отметил, что Россия наблюдала за милитаризацией Украины.

«Мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами попытаться решить проблемы Донбасса, что, естественно, бы уничтожило на тот момент существование Минских договоренностей, которые и сейчас уже канули в лету», — высказался официальный представитель президента.

Ранее Путин заявлял, что в 2014 году руководство страны надеялось, что Донбасс воссоединится с остальной Украиной. «Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей. До конца невозможно было понять, что там происходит», — сообщал он.