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12:57, 31 января 2023Россия

В Кремле высказались о планах военной помощи Донбассу до начала СВО

Официальный представитель Кремля Песков: до СВО военная помощь Донбассу не обсуждалась

Фото: РИА Новости

До начала специальной военной операции (СВО) планы военной помощи России Донбассу не обсуждались. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом представитель Кремля отметил, что Россия наблюдала за милитаризацией Украины.

«Мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами попытаться решить проблемы Донбасса, что, естественно, бы уничтожило на тот момент существование Минских договоренностей, которые и сейчас уже канули в лету», — высказался официальный представитель президента.

Ранее Путин заявлял, что в 2014 году руководство страны надеялось, что Донбасс воссоединится с остальной Украиной. «Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей. До конца невозможно было понять, что там происходит», — сообщал он.

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Марк Леонов
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