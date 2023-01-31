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23:43, 31 января 2023Мир

Швеция назвала «прохладными» отношения с Турцией

Глава МИД Швеции Билльстрем: отношения между Стокгольмом и Анкарой сейчас «прохладные»
Тобиас Билльстрем

Тобиас Билльстрем. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем назвал отношения между Стокгольмом и Анкарой «прохладными». Его слова приводит РИА Новости.

«На данный момент отношения между странами прохладные», — заявил министр. Билльстрем подчеркнул, что такое положение дел вполне естественно, однако, добавил он, необходимо сфокусироваться на движении вперед. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что недавнее ухудшение отношений между Стокгольмом и Анкарой не повлияет на вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Ранее Билльстрем сообщил, что процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен на фоне акций с сожжением Корана. По его словам, Стокгольм рассчитывает на саммит альянса в Вильнюсе, запланированный на 11-12 июля.

В январе в Стокгольме прошли две антиисламские акции — сожжение Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер прокомментировал эти события, заявив об отказе Анкары поддерживать заявку Швеции в НАТО.

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Варвара Кузьмина
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