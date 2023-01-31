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11:14, 31 января 2023Мир

В Китае рассказали о возможном визите Си Цзиньпина в Россию

Представитель МИД КНР заявила, что не знает о скором визите председателя Си Цзиньпина в РФ
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Представитель МИД КНР Мао Ни ответила на вопрос о возможности визита председателя республики Си Цзиньпина в Россию. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, она не знает о скором визите китайского политика в Россию. «На данный момент я не располагаю информацией, которой бы могла поделиться», — сказала представитель китайского ведомства.

При этом она заявила, что Пекин и Москва поддерживают тесное взаимодействие на различных уровнях, чтобы способствовать развитию двусторонних отношений и вносить свой вклад в поддержание мира и развития во всем мире.

Ранее Китай и Россия решили возобновить безвизовые поездки. Уточняется, что такая опция будет возможна для туристов, совершающих перелеты из Приморского края.

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Виктория Кондратьева
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