В Китае рассказали о возможном визите Си Цзиньпина в Россию

Представитель МИД КНР заявила, что не знает о скором визите председателя Си Цзиньпина в РФ

Представитель МИД КНР Мао Ни ответила на вопрос о возможности визита председателя республики Си Цзиньпина в Россию. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, она не знает о скором визите китайского политика в Россию. «На данный момент я не располагаю информацией, которой бы могла поделиться», — сказала представитель китайского ведомства.

При этом она заявила, что Пекин и Москва поддерживают тесное взаимодействие на различных уровнях, чтобы способствовать развитию двусторонних отношений и вносить свой вклад в поддержание мира и развития во всем мире.

Ранее Китай и Россия решили возобновить безвизовые поездки. Уточняется, что такая опция будет возможна для туристов, совершающих перелеты из Приморского края.