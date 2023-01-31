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23:32, 31 января 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о брошенных ВСУ телах украинских военных в Соледаре

Полковник Киселев: ВСУ бросили много тел своих военных при отступлении из Соледара

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт, полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили большое количество тел погибших украинских военных при отступлении из Соледара. Его слова передает ТАСС.

«Большое количество трупов осталось в Соледаре», — констатировал Киселев, отметив, что ВСУ «не забрали своих погибших побратимов». При этом он предположил, что тела могут передать украинской стороне в ближайшее время.

Ранее в январе Виталий Киселев заявил, что пропавшие в Соледаре британские наемники, одного из которых нашли погибшим, являлись инструкторами или наблюдателями в 77-й десантно-штурмовой бригаде украинских войск.

13 января Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли Соледар под контроль с участием подразделений ЧВК «Вагнер». Позднее представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый подтвердил отступление украинских войск из города.

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Марина Совина
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