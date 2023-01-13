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14:11, 13 января 2023Россия

В ЛНР назвали пропавших в Соледаре британских наемников инструкторами

В ЛНР заявили, что пропавшие в Соледаре британские наемники были инструкторами

Фото: Libkos / AP

Военный эксперт из Луганской народной республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев считает, что пропавшие в Соледаре британские наемники, одного из которых нашли погибшим, являлись инструкторами или наблюдателями в 77-й десантно-штурмовой бригаде украинских войск. Его цитирует РИА Новости.

«Уничтоженные английские наемники (...), скорее всего, они были либо кураторами в этом подразделении, либо наблюдателями. Но, как бы там ни было... находились в строю этого подразделения», — заявил он.

Киселев отметил, что жители соседнего с Соледаром Северска сообщили об английской и польской речи в городе. Он предположил, что выжившие иностранные наемники «как раз туда и убежали». Согласно информации эксперта, сержантский и офицерский состав 77-й бригады проходил подготовку в Великобритании.

Ранее в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что сообщения о гибели британского гражданина в Соледаре вызывают глубокую обеспокоенность. О пропаже граждан Великобритании вблизи города сначала сообщила Нацполиция Украины. Затем основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в городе нашли тело одного из пропавших.

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Кристина Есикова
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