Российский «Тюльпан» успешно поразил цели в зоне СВО на Украине
Минометный расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа (ЗВО) успешно поразил несколько целей в зоне специальной военной операции (СВО), пишет РИА Новости.
Старший офицер батареи с позывным «Селенга» рассказал, что работа начинается с донесений целей до военных. Минометный расчет взаимодействует со спецназом. «Группа спецназа выдает задачу по поражению цели, выдвигаемся на самоходном миномете 240 миллиметров "Тюльпан"», — отметил он.
Все цели корректируются по данным спецназа, который докладывает о попадании в нужный сектор. «Результат достигли, несколько целей поразили, запланировали с расходом десять (мин), а поразили с меньшим расходом», — подчеркнул «Селенга».
Ранее бойцы 1-й Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепрайоне на Донецком направлении.