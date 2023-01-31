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05:27, 31 января 2023Наука и техника

Российский «Тюльпан» успешно поразил цели в зоне СВО на Украине

Российские военные успешно поразили цели из 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО на Украине

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Минометный расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа (ЗВО) успешно поразил несколько целей в зоне специальной военной операции (СВО), пишет РИА Новости.

Старший офицер батареи с позывным «Селенга» рассказал, что работа начинается с донесений целей до военных. Минометный расчет взаимодействует со спецназом. «Группа спецназа выдает задачу по поражению цели, выдвигаемся на самоходном миномете 240 миллиметров "Тюльпан"», — отметил он.

Все цели корректируются по данным спецназа, который докладывает о попадании в нужный сектор. «Результат достигли, несколько целей поразили, запланировали с расходом десять (мин), а поразили с меньшим расходом», — подчеркнул «Селенга».

Ранее бойцы 1-й Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепрайоне на Донецком направлении.

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Марина Совина
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