Самый мощный в мире миномет поразил боекомплект ВСУ

Самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» поразил боекомплект ВСУ

Бойцы 1-й Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепрайоне на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Оператор-корректировщик определил и передал координаты расположения противника минометному расчету. 240-миллиметровый снаряд пробил перекрытия и спровоцировал подрыв боекомплекта украинских военных.

Ранее в сети появилось видео поражения одной из военных частей ВСУ с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Минобороны России заявляло, что мины для «Тюльпана» весят от 130 до 230 килограммов и способны пробить бетонные конструкции толщиной около трех метров.

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