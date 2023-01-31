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02:18, 31 января 2023Бывший СССР

Названо число выданных россиянам украинских виз

Госпогранслужба Украины заявила, что украинские визы с 1 июля получили 12 россиян

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

С момента введения Киевом визового режима украинские визы получили 12 россиян, заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал число выданных гражданам России с 1 июля виз. «Всего с момента, когда такие изменения были внесены, 12 виз было выдано», — подчеркнул он. Почти все получившие документ россияне въехали на территорию Украины. В основном это женщины, дети и люди пожилого возраста. Они приехали на Украину по гуманитарным причинам.

«Из-за или воссоединения семьи, или к своим близким, которые находятся на территории нашей страны», — подчеркнул Демченко.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян. 25 мая он заявил, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

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Марина Совина
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