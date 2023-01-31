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17:23, 31 января 2023Экономика

UniCredit оценил убытки от российского бизнеса

Российская «дочка» UniCredit завершила 2022 год с убытком в 220 миллионов евро

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Российский банк «ЮниКредит», подконтрольный итальянской UniCredit, оценил убытки от российского бизнеса. Он завершил 2022 год с убытком в размере 220 миллионов евро, следует из отчетности группы по МСФО, передает РБК. По состоянию на конец прошлого года, потери составляют 16,64 миллиарда рублей.

Операционные расходы российской «дочки» выросли на 2,7 процента, до 283 миллионов евро, а траты на резервирование — в 22,6 раза. В 2022 году расходы «ЮниКредита» на покрытие возможных потерь достигли 882 миллионов евро против 39 миллионов евро в 2021-м. Закономерно показатели «дочки» негативно отразились на головной компании: чистая прибыль группы по итогам года составила 5,25 миллиарда евро против возможных 5,45 миллиарда.

Ранее в январе стало известно, что иностранные банки, имеющие дочерние структуры в России, столкнулись с рядом проблем при продаже бизнеса в стране — представители 45 западных кредитных организаций заявили, что «застряли» в России, а их надежды на скорый выход из российских активов рухнули. Причиной стал подписанный президентом страны Владимиром Путиным указ о запрете заключения сделок без одобрения местных властей.

Еще осенью 2022-го Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивал UniCredit к уходу из России. В самом банке отметили, что «привержены выходу из России упорядоченным и решительным образом». Глава UniCredit «исключил продажу акций местному олигарху». Банком проводились переговоры с потенциальными покупателями в КНР, Индии и Турции.

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Платон Щукин
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