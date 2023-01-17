Стало известно о проблемах при продаже иностранных банков в России

FT: западные банки столкнулись с проблемами при продаже бизнеса в России

Иностранные банки, имеющие дочерние структуры в России, столкнулись с рядом проблем при продаже бизнеса в стране — представители 45 западных кредитных организаций заявили, что «застряли» в России, а их надежды на скорый выход из российских активов рухнули. Причиной стал подписанный президентом страны Владимиром Путиным указ о запрете заключения сделок без одобрения местных властей, пишет газета Financial Times (FT).

Речь идет о сделках с российскими активами граждан и компаний из «недружественных» стран. Изменение структуры владения допускается только по специальному разрешению, сказано в документе. Мера действует до конца 2023 года.

По словам советников западных банков, которых коснулся данный запрет, вмешательство российских властей может помешать некоторым сделкам либо кардинально изменить их условия. Они считают, что уже согласованные цены продажи бизнеса могут снизиться вдвое из-за «влияния Кремля». Также от одного из источников газете стало известно об опасениях на рынке, что после ухода иностранных компаний из России «некоторые очень влиятельные россияне», близкие к властям, попытаются получить эти организации.

Издание приводит ряд банков, «застрявших» в России: среди них самым крупным является австрийский Raiffeisen Bank International с дочерним российским Райффайзенбанком. На начало 2022 года его активы составляли 22,9 миллиарда евро, количество сотрудников в стране достигало 9,4 тысячи человек, а число клиентов — 4,2 миллиона. Также с трудностями при уходе из России столкнулись британская финансовая группа HSBC с «дочкой» Экспобанк, итальянский UniCredit.

При этом некоторым банкам удалось покинуть российский рынок за короткий срок — таким стал французский Sociеtе Gеnеrale. В апреле 2022 года компания нашла покупателя на Росбанк в лице инвестиционной компании «Интеррос», основанной миллиардером Владимиром Потаниным. В мае сделка завершилась. По данным Bloomberg, потери Societe Generale оцениваются в 3,7 миллиарда долларов.