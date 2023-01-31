Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 31 января 2023Мир

США увеличат поставки истребителей в Южную Корею

Глава Пентагона Остин заверил, что Сеул может рассчитывать на поддержку Вашингтона

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены увеличить поставки истребителей и бомбардировщиков в Южную Корею. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте Минобороны США.

«Мы разместили самолеты пятого поколения, F-22 и F-35, а также отправили авианосную ударную группу [во главе с авианосцем ВМС США "Рональд Рейган"] посетить полуостров», — рассказал он, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции с министром национальной обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом.

Остин заверил, что Сеул может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Вашингтона, а также на углубление консультаций между странами. Кроме того, стороны проведут командно-масштабные учения, чтобы убедиться, что они «сходятся во взглядах» в сфере безопасности.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил, что страна может разместить у себя ядерное оружие США или создать собственное, если ситуация с провокациями со стороны КНДР усугубится. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Вашингтону «негативными последствиями» в случае размещения американского ядерного оружия на территории Южной Кореи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Прокурор попросил заочно осудить на девять лет журналиста Александра Невзорова
Массовая драка с участием шоумена Барецкого в Москве попала на видео
В российском банке рассказали о нежелании Китая помогать обойти санкции
В Петербурге мать обнаружила дочь в коме с лежащей рядом электронной сигаретой
На Украине захотели запретить русский язык в университетах
На московском заводе по переработке мусора нашли тело женщины без кисти руки
Власти Пакистана насчитали 95 жертв теракта в мечети и пообещали отомстить
Япония и НАТО обеспокоились из-за военного сотрудничества России и Китая
Названо условие вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Баку обвинил Ереван в минировании территории Азербайджана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.