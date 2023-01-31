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13:56, 31 января 2023Силовые структуры

В российском регионе 53-летний мужчина зарезал женщину-врача

В Ростове-на-Дону суд арестовал 53-летнего мужчину, зарезавшего 31-летнюю женщину-врача

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Ростове-на-Дону суд арестовал 53-летнего мужчину за убийство 31-летней женщины-врача. Об этом во вторник, 31 января, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 29 января нашли тело погибшей. Специалисты обнаружили на нем следы насильственной смерти.

Ночью следователи задержали фигуранта. Выяснилось, что он зарезал жертву, нанеся ранения в шею и живот. Отмечается, что мужчина был судим ранее по статье 228 УК РФ («Хранение наркотических средств»). В настоящее время выясняются мотивы убийства.

Ранее стало известно, что на мусороперерабатывающем заводе в Костроме нашли тело зарезанного мужчины в чемодане.

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Екатерина Власова
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