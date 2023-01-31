Неопознанный самолет вылетел с Украины и направился в сторону Европы

Flightradar: неопознанный самолет вылетел с аэродрома под Львовом и приземлился во Франции

В небе над Европой был замечен неопознанный самолет, вылетевший с территории Западной Украины. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По его информации, около 7:30 по московскому времени во вторник, 31 января, воздушное судно осуществило взлет из Львовской области — в районе начала его маршрута, в частности, расположены аэродромы Цунев и Черляны (второй также известен как Ягеллон).

Набрав высоту, лайнер направился в сторону Европы: минуя южную часть Польши, Чехию и Германию, он достиг Франции. Спустя четыре часа полета самолет, предположительно, приземлился на аэродроме Лонь-Эмеренвиль, расположенном в 28 километрах к югу от Парижа — данный аэродром является гражданским и принимает частные суда.

Известно, что скорость движения транспортного средства в среднем составляла 350 километров в час, высота полета — шесть километров. Также отмечено, что борту был присвоен код 50FFD8 — как правило, данный идентификационный адрес не меняется, однако его можно перепрограммировать и перемещать с одного самолета на другой. Другая информация о лайнере отсутствует.

Аналитик Амелия Смит, отслеживающая данные о перелетах и авиаинцидентах, отметила в Twitter, что в 2021 году рейс с аналогичным кодом осуществлял военно-транспортный самолет Ан-26 ВВС Украины. Данный борт предназначен, в частности, для перевозки боевой техники и войск. Его максимальная круизная скорость составляет 435 километров в час, а высота полета — 7,3 километра.

20 января в небе над южными территориями Украины заметили неопознанный летательный аппарат. Устройство, предположительно, взлетело в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, затем проследовало южнее, достигло Одесской области и фиксировалось вблизи границы с Молдавией.