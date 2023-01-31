Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:25, 31 января 2023Культура

Режиссер ремейка «12 стульев» объяснил увольнение Назарова

Режиссер Петр Зеленов порадовался увольнению Дмитрию Назарова из ремейка «12 стульев»
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Режиссер ремейка «12 стульев» Петр Зеленов порадовался увольнению актера Дмитрия Назарова, который должен был сыграть Кису Воробьянинова. Об этом сообщает KP.RU.

Кинематографист объяснил, что в настоящее время проект находится на паузе. «Но я представил, что было бы, если фильм мы успели бы снять: из-за Назарова прокатная судьба картины была бы печальной. И если раньше переживал, что съемки остановились на полдороге, то сейчас даже обрадовался. Вот уж действительно: пути господни неисповедимы. Теперь понимаешь, для чего была нужна эта остановка», — сказал он.

Зеленов отметил, что пока присматривается к другим артистам. По его словам, десять лет назад он пригласил бы на роль Кисы Воробьянинова Никиту Михалкова, однако «время ушло».

Ранее стало известно, что режиссер уволил Назарова. «Я не хочу упираться в какое-то личностное отношение, но я патриот своей страны и, конечно, от всего случившегося не в восторге. Я вам искренне скажу: я пророссийский человек, я за президента. И для меня то, что сделал Дмитрий Назаров, — большой удар», — заявил Зеленов.

Это произошло после того, как художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра Назарова и его жены Ольги Васильевой. Причиной подобного решения послужили публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Прокурор попросил заочно осудить на девять лет журналиста Александра Невзорова
Россиянина задержали за убийство приятеля ударом ножа в грудь во время застолья
Публичная истерика пассажира с катанием по полу в аэропорту попала на видео
США ввели санкции против Ирана за содействие России
Официантка перепутала сок с моющим средством и отправила в больницу гостей кафе
OnlyFans снова заработал в России
Мебель от поставщиков IKEA начали продавать в OBI
В Азербайджане заявили о раскрытии иранской разведывательной сети
Раскрыта опасность бактерицидных ультрафиолетовых ламп
Центробанк назвал главные угрозы для российской экономики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.