Режиссер ремейка «12 стульев» объяснил увольнение Назарова

Режиссер Петр Зеленов порадовался увольнению Дмитрию Назарова из ремейка «12 стульев»

Режиссер ремейка «12 стульев» Петр Зеленов порадовался увольнению актера Дмитрия Назарова, который должен был сыграть Кису Воробьянинова. Об этом сообщает KP.RU.

Кинематографист объяснил, что в настоящее время проект находится на паузе. «Но я представил, что было бы, если фильм мы успели бы снять: из-за Назарова прокатная судьба картины была бы печальной. И если раньше переживал, что съемки остановились на полдороге, то сейчас даже обрадовался. Вот уж действительно: пути господни неисповедимы. Теперь понимаешь, для чего была нужна эта остановка», — сказал он.

Зеленов отметил, что пока присматривается к другим артистам. По его словам, десять лет назад он пригласил бы на роль Кисы Воробьянинова Никиту Михалкова, однако «время ушло».

Ранее стало известно, что режиссер уволил Назарова. «Я не хочу упираться в какое-то личностное отношение, но я патриот своей страны и, конечно, от всего случившегося не в восторге. Я вам искренне скажу: я пророссийский человек, я за президента. И для меня то, что сделал Дмитрий Назаров, — большой удар», — заявил Зеленов.

Это произошло после того, как художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра Назарова и его жены Ольги Васильевой. Причиной подобного решения послужили публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине.