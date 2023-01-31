Суд заочно арестовал вора в законе Чинку Жорика Тбилисского

В Краснодарском крае заочно арестовали вора в законе Чинку Жорика Тбилисского

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ в отношении 58-летнего Георгия Манукяна, известного в криминальном мире как Чинка Жорик Тбилисский. Об этом во вторник, 31 января, сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, суд заочно арестовал вора в законе, его отправят в СИЗО, как только он попадет в руки российских силовиков. Последний раз он оказывался в камере в 2017 году по делу о вымогательстве, но в 2020 году решение суда было отменено. В настоящее время Жорик Тбилисский находится в розыске. Как следует из материалов дела, обвиняемый, сохраняя преступные традиции криминальной среды, распространял свое влияние на территории Краснодарского края.

Георгий Манукян неоднократно отбывал сроки за наркотики, в 1993 году его короновал Аслан Усоян, известный как дед Хасан, и еще один вор Владимир Волков (Волчок).

Ранее 31 января сообщалось, что вор в законе Гилани Алиев, известный в преступном мире как Гилани Седой, сумел покинуть Россию, воспользовавшись поддельным загранпаспортом, который ему оформил начальник миграционного отделения по столичному району Солнцево.