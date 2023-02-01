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14:51, 2 февраля 2023Наука и техника

В России прокомментировали сообщение о разрыве контракта на запуск Arirang 6

Центр Хруничева не уведомляли о расторжении контракта на запуск спутника Arirang 6

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Центр имени Хруничева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») не получал уведомлений о расторжении контракта на запуск южнокорейского спутника Arirang 6 на российской ракете «Ангара-1.2». Об этом гендиректор предприятия Алексей Варочко сообщил ТАСС.

«Мы не получали уведомлений от заказчика запуска о расторжении контракта», — сказал он. По словам Варочко, у Республики Корея нет прямых соглашений с Россией на запуск Arirang 6. Заказчиком выступает Корейский институт аэрокосмических исследований, заключивший в 2016 году контракт о предоставлении пусковых услуг с дочерним предприятием Центра Хруничева в СШАкомпанией ILS. Сам Центр Хруничева участвует в проекте в рамках субконтракта с ILS.

Гендиректор предприятия подчеркнул, что Центр Хруничева выполнил все требования Южной Кореи по контракту на запуск спутника Arirang 6 на ракете «Ангара-1.2». По его словам, контракт и субконтракт на пусковые услуги являются действующими.

Однако лицензия Министерства торговли США на экспорт спутника «Ариранг-6» в Россию была приостановлена. Аппарат нельзя ввезти для подготовки и проведения запуска. «Срок приостановки лицензии не определен. Этот факт еще раз подтверждает влияние санкций на экономику тех стран, которые к ним присоединились, и международное сотрудничество в космосе в целом», — сказал Варочко, добавив, что Центр Хруничева продолжает рассматривать возможные пути продолжения сотрудничества.

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Ранее агентство Yonhap сообщило, что Республика Корея расторгла соглашение о запуске спутника Arirang-6 на ракете «Ангара-1.2» в январе.

В декабре Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи сообщило, что первый южнокорейский аппарат Danuri достиг орбиты Луны.

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Даниил Иринин
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