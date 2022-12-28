Первый южнокорейский аппарат вышел на орбиту Луны

РИА Новости: первый южнокорейский аппарат Danuri достиг орбиты Луны

Аппарат Danuri из Южной Кореи достиг лунной орбиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Южной Кореи.

«Покинув Землю 5 августа, Danuri благополучно прибыл к Луне после 145-дневного путешествия», — отметил заместитель министра науки и ИКТ О Тхэ Сок, также заявив, что выход на околунную орбиту оказался успешным. О Тхэ Сок подчеркнул, что аппарат совершил три маневра по выходу на орбиту.

В настоящее время первый южнокорейский аппарат, вышедший на орбиту Луны, вращается вокруг спутника Земли со скоростью 1,62 километра в секунду. Danuri поддерживает высоту полета около 100 километров, совершая полный оборот вокруг Луны каждые два часа.

Планируется, что в январе аппарат начнет миссию по измерению различных характеристик лунной поверхности — рельефа, магнитной силы, гамма-лучей. Также Danuri, запущенный 5 августа на ракете SpaceX Falcon 9, определит места посадки для аппаратов будущих миссий.

20 декабря стало известно, что первый южнокорейский автоматический аппарат вышел на окололунную орбиту. Ожидается, что Danuri проработает на ней около года.