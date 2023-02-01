Состояние богатейших россиян за месяц выросло на 16 миллиардов долларов

BBI: состояние богатейших россиян выросло на $16 миллиардов с начала 2023 года

Состояние самых богатых россиян за месяц, прошедший с начала 2023 года, выросло на 16,11 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В рейтинге миллиардеров, в реальном времени отражающем стоимость их активов, находится 23 гражданина России. В самом большом выигрыше — Вагит Алекперов (основатель «Лукойла», плюс 2,5 миллиарда долларов, текущая оценка состояния — 17,9 миллиарда), далее следуют Алексей Мордашов («Северсталь», плюс 1,54 миллиарда, общая оценка — 20,2 миллиарда) и Владимир Потанин («Норникель», плюс 1,32 миллиарда).

Потанин остается и самым состоятельным из российских граждан в рейтинге — 29,9 миллиарда долларов. За ним следует Леонид Михельсон («Новатэк») с 25,8 миллиарда и Владимир Лисин (НЛМК, 20,6 миллиарда).

По итогам прошлого года, как подсчитывал Forbes, состояние некоторых миллиардеров в стране резко сократилось — за год «обеднели» в общей сложности 68 российских предпринимателей. Перемены произошли на фоне введения санкций в отношении самих бизнесменов и их предприятий.