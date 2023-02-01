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12:50, 1 февраля 2023Россия

В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов общаться с Байденом

Песков заявил об отсутствии у президента Путина планов проводить переговоры с Байденом

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в данный момент не планирует проводить переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он объяснил, почему пока общение между двумя лидерами не представляется возможным. «У нас главная цель — это продолжение специальной военной операции, главная цель — выполнить наши задачи», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Кроме того, Песков предположил, что возможные поставки США ракет большей дальности Украине не изменят хода спецоперации.

1 февраля Reuters сообщило, что США готовятся включить в пакет военной помощи Украине ракеты большей дальности. Источники агентства затруднились уточнить, о каких именно ракетах идет речь.

Всего же Киеву передадут вооружений на 2,2 миллиарда долларов.

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Анна Щербакова
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