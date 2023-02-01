В Москве незрячий подросток ошибся дверью и получил удар в челюсть

Житель Москвы избил подростка с однопроцентным зрением, который ошибся квартирой

Житель Москвы избил 16-летнего незрячего подростка, который ошибся дверью и позвонил к нему в квартиру. Об этом пишет «МК».

По информации издания, 31 января подросток отправился на педикюр, так как сам не в состоянии стричь ногти из-за однопроцентного зрения, но перепутал подъезд и уже второй раз за три месяца позвонил в другую квартиру. Хозяин жилья узнал мальчика, оттолкнул от входа и в грубой форме потребовал уйти. Подростку стало обидно, и он попросил мужчину представиться, но вместо ответа получил два удара в челюсть. После этого пострадавший обратился в детскую поликлинику, где рассказал о случившемся.

У мальчика выявили травму головы, которая может свести на нет усилия врачей, пытавшихся восстановить его зрение. Как стало известно, подросток страдает редким генетическим заболеванием аниридией, при котором у глаз отсутствует радужная оболочка, поэтому медики установили ему два искусственных хрусталика и так называемый клапан Ахмеда. По улице юноша мог передвигаться самостоятельно благодаря мобильному устройству, которое в 30 раз увеличивает предметы вокруг. Если раньше врачи собирались увеличить процент зрения пострадавшего до трех процентов, то сейчас надеются сохранить хотя бы один.

Как пишет «МК», медики обратились в полицию с сообщением о нападении на подростка, после чего сотрудники ведомства пришли к избившему его мужчине. Москвич не стал извиняться и, узнав о болезни мальчика, заявил, что такие дети должны всегда находиться под присмотром родителей.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина напала на незрячего директора центра по подготовке собак-поводырей. Пострадавшая случайно задела тактильной тростью девочку, из-за чего мать ребенка разозлилась, стала оскорблять жертву, а затем избила по голове телефоном со словами: «Слепые должны сидеть дома». В отношении нападавшей возбудили уголовное дело. Обвиняемая заявила, что ее телефон вылетел из рук и упал незрячей женщине на голову. При этом пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму.