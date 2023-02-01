Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:31, 1 февраля 2023Россия

В Москве незрячий подросток ошибся дверью и получил удар в челюсть

Житель Москвы избил подростка с однопроцентным зрением, который ошибся квартирой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Москвы избил 16-летнего незрячего подростка, который ошибся дверью и позвонил к нему в квартиру. Об этом пишет «МК».

По информации издания, 31 января подросток отправился на педикюр, так как сам не в состоянии стричь ногти из-за однопроцентного зрения, но перепутал подъезд и уже второй раз за три месяца позвонил в другую квартиру. Хозяин жилья узнал мальчика, оттолкнул от входа и в грубой форме потребовал уйти. Подростку стало обидно, и он попросил мужчину представиться, но вместо ответа получил два удара в челюсть. После этого пострадавший обратился в детскую поликлинику, где рассказал о случившемся.

У мальчика выявили травму головы, которая может свести на нет усилия врачей, пытавшихся восстановить его зрение. Как стало известно, подросток страдает редким генетическим заболеванием аниридией, при котором у глаз отсутствует радужная оболочка, поэтому медики установили ему два искусственных хрусталика и так называемый клапан Ахмеда. По улице юноша мог передвигаться самостоятельно благодаря мобильному устройству, которое в 30 раз увеличивает предметы вокруг. Если раньше врачи собирались увеличить процент зрения пострадавшего до трех процентов, то сейчас надеются сохранить хотя бы один.

Материалы по теме:
«Как одиночная камера, где человек может сойти с ума» Почему россияне страдают от одиночества и можно ли с ним бороться?
«Как одиночная камера, где человек может сойти с ума»Почему россияне страдают от одиночества и можно ли с ним бороться?
12 января 2023
«Половина не выезжала из своего района» В России измерили счастье детей. Что результаты говорят обо всей стране?
«Половина не выезжала из своего района»В России измерили счастье детей. Что результаты говорят обо всей стране?
24 января 2023

Как пишет «МК», медики обратились в полицию с сообщением о нападении на подростка, после чего сотрудники ведомства пришли к избившему его мужчине. Москвич не стал извиняться и, узнав о болезни мальчика, заявил, что такие дети должны всегда находиться под присмотром родителей.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина напала на незрячего директора центра по подготовке собак-поводырей. Пострадавшая случайно задела тактильной тростью девочку, из-за чего мать ребенка разозлилась, стала оскорблять жертву, а затем избила по голове телефоном со словами: «Слепые должны сидеть дома». В отношении нападавшей возбудили уголовное дело. Обвиняемая заявила, что ее телефон вылетел из рук и упал незрячей женщине на голову. При этом пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Путин дал поручения после обстрелов Белгородской области
ФБР начало обыск в доме Байдена
Генсека НАТО обвинили в попытке втянуть Японию и Корею в конфликт на Украине
Raiffeisen Bank допустил уход из России
Названа дата рассмотрения членства СЖР в Международной федерации журналистов
Польшу заподозрили в желании направить ВСУ своих танкистов вместе с Leopard 2
Россияне увлеклись пробежками при температуре минус 50 и описали ощущения
Путин прокомментировал обстрелы российских регионов
Врач назвала россиянам три простых правила похудения
Звезда Marvel Пол Радд назвал способствующую продлению молодости привычку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.