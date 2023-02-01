Актриса Хелена Бонем Картер высказалась о возможном продолжении сериала «Корона»

Актриса Хелена Бонем Картер прокомментировала возможное продолжение сериала «Корона», указав на то, что он в этом не нуждается. Об этом сообщает Deadline.

Бонем Картер появилась в двух сезонах «Короны», исполнив роль принцессы Маргарет. По ее словам, поскольку драма Netflix приближается к нынешним временам, она не нуждается в продолжении. «Когда "Корона" начиналась, это была историческая драма, а теперь она столкнулась с событиями настоящего», — сказала актриса.

Также ее попросили прокомментировать книгу под названием Spare («Запасной»), которую принц Гарри написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, однако актриса отказалась. «Я действительно не хочу вносить свой вклад во все это. Это сложно и будет вырвано из контекста. И я думаю, что этому было уделено достаточно внимания», — сказала она.

Ранее Хелена Бонем Картер призналась, что из-за расставания с режиссером и отцом своих детей Тимом Бертоном носила траур.