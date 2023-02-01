Названа дата рассмотрения членства СЖР в Международной федерации журналистов

Международная федерация журналистов рассмотрит вопрос членства СЖР 22 февраля

Международная федерация журналистов (МФЖ) рассмотрит вопрос приостановки членства Союза журналистов России (СЖР) на экстренной сессии 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении МФЖ отмечается, что после создания СЖР четырех новых отделений на новых территориях РФ исполнительный комитет федерации «единогласно принял предложение, которое осуждает это решение и приводит в действие статью 16 Устава МФЖ, что может привести к приостановке деятельности и в конечном счете к исключению организации-члена».

«Отчет генерального секретаря федерации будет представлен административному комитету 9 февраля и рассмотрен на внеочередной сессии исполнительного комитета 22 февраля, которая имеет право приостановить членство СЖР», — говорится в сообщении Международной федерации журналистов.

