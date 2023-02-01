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17:46, 1 февраля 2023Интернет и СМИ

Названа дата рассмотрения членства СЖР в Международной федерации журналистов

Международная федерация журналистов рассмотрит вопрос членства СЖР 22 февраля

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Международная федерация журналистов (МФЖ) рассмотрит вопрос приостановки членства Союза журналистов России (СЖР) на экстренной сессии 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении МФЖ отмечается, что после создания СЖР четырех новых отделений на новых территориях РФ исполнительный комитет федерации «единогласно принял предложение, которое осуждает это решение и приводит в действие статью 16 Устава МФЖ, что может привести к приостановке деятельности и в конечном счете к исключению организации-члена».

«Отчет генерального секретаря федерации будет представлен административному комитету 9 февраля и рассмотрен на внеочередной сессии исполнительного комитета 22 февраля, которая имеет право приостановить членство СЖР», — говорится в сообщении Международной федерации журналистов.

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Олег Давыдов
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