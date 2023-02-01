Пятеро россиян погибли от отравления угарным газом

В Свердловской области пять человек погибли от отравления угарным газом

В Свердловской области от отравления угарным газом погибли пять человек. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает ТАСС.;

Источник РЕН ТВ уточнил, что люди погибли в селе Дружинино в Нижнесергинском районе. По его данным, погибли две женщины и трое мужчин, их личности в настоящее время устанавливаются.

На сайте Следственного комитета по Свердловской области сообщается, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее в Подмосковье в коттеджном поселке «Европейский квартал» семья погибла от отравления газом. Погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Их тела обнаружили сотрудники экстренных служб, когда прибыли в дом после жалоб очевидцев о запахе газа.