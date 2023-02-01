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13:35, 1 февраля 2023Россия

Возле российской школы нашли похожий на гранату предмет

В Красноярске школу №90 эвакуировали из-за найденного возле нее муляжа гранаты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Красноярске всех учеников школы №90 эвакуировали из-за похожего на гранату предмета, который нашли возле нее. Об этом сообщает Telegram-канал Кras Mash.

По его данным, похожий на гранату предмет у образовательного учреждения оставил подросток, который сам же впоследствии и позвонил в полицию. На место ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов — они оцепили местность и отправили всех школьников домой.

Специалисты пришли к выводу, что оставленная граната — муляж. Подростка, который принес его к школе, доставили в отдел полиции.

Ранее в жилом доме Кировска Ленинградской области обнаружили растяжку с гранатой. Ее установил житель дома, чтобы припугнуть мигрантов, якобы захвативших его квартиру.

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Анастасия Шейкина
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