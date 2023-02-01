Блогерша раскрыла три простых способа улучшить качество волос

TikTok-блогерша Сара: массаж головы маслом для волос улучшит их качество

Блогерша Сара (фамилия неизвестна) раскрыла три простых способа ухода за волосами, которые помогут улучшить их качество. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом shaunatheresa1, ежедневный массаж головы маслом для волос способствует их ускоренному росту. Помимо этого, женщина порекомендовала установить фильтр для воды в душе. «Жесткая вода может серьезно повредить ваши локоны, поскольку в ней присутствуют магний и кальций», — пояснила автор видео.

Вдобавок юзерша призвала зрителей полностью высушивать волосы перед сном. «Влажные пряди гораздо более хрупкие и склонные к ломкости, поэтому не стоит тереть их о подушку», — подчеркнула в заключение героиня публикации.

Ранее, в январе, блогерша Амелиза Берр из Великобритании, поселившаяся в фургоне, раскрыла простой способ укладки волос за считаные минуты. Девушка призналась, что у нее есть лишь четыре минуты, чтобы вымыть локоны. Затем, по ее словам, она накручивает бигуди на влажные пряди и дает им высохнуть на воздухе.