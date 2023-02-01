Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:05, 1 февраля 2023Ценности

Блогерша раскрыла три простых способа улучшить качество волос

TikTok-блогерша Сара: массаж головы маслом для волос улучшит их качество

Фото: Maksim Chernishev / Unsplash

Блогерша Сара (фамилия неизвестна) раскрыла три простых способа ухода за волосами, которые помогут улучшить их качество. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом shaunatheresa1, ежедневный массаж головы маслом для волос способствует их ускоренному росту. Помимо этого, женщина порекомендовала установить фильтр для воды в душе. «Жесткая вода может серьезно повредить ваши локоны, поскольку в ней присутствуют магний и кальций», — пояснила автор видео.

Материалы по теме:
Волосатый тренд Последний писк моды — небритые ноги и окладистая борода
Волосатый трендПоследний писк моды — небритые ноги и окладистая борода
2 августа 2014
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021

Вдобавок юзерша призвала зрителей полностью высушивать волосы перед сном. «Влажные пряди гораздо более хрупкие и склонные к ломкости, поэтому не стоит тереть их о подушку», — подчеркнула в заключение героиня публикации.

Ранее, в январе, блогерша Амелиза Берр из Великобритании, поселившаяся в фургоне, раскрыла простой способ укладки волос за считаные минуты. Девушка призналась, что у нее есть лишь четыре минуты, чтобы вымыть локоны. Затем, по ее словам, она накручивает бигуди на влажные пряди и дает им высохнуть на воздухе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В «Транснефти» прокомментировали удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»
Грузовой «Прогресс МС-23» отправят на МКС в мае
В МИД заявили о росте аппетита Зеленского из-за слов Макрона
Россиянин в футболке с «Бэтменом» подрался с пожарным и попал на видео
В Москве зафиксировали рекордное количество безопасных сделок с жильем
Польша ответила на просьбу поставить Украине истребители
Кабмин Украины уволил руководство таможни
Депутат Рады заявил о возможной отставке министра обороны Украины
Польша анонсировала отправку новой партии танков Украине
Блогерша раскрыла три простых способа улучшить качество волос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.