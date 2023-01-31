Поселившаяся в фургоне девушка раскрыла способ быстрого мытья и укладки волос

Живущая в фургоне британка Амелиза Берр рассказала, как моет голову за четыре минуты

Блогерша Амелиза Берр из Великобритании, поселившаяся в фургоне, раскрыла простой способ укладки волос за считанные минуты. Соответствующими рекомендациями она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 192,5 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах 22-летняя юзерша с никнеймом ameinavan рассказала, что за полтора года самостоятельно обустроила свой нынешний дом на колесах и отправилась в путешествие. «Теперь я живу там, где хочу. У меня почти нет расходов на жилье, и я трачу деньги на то, что мне нравится», — пояснила британка в публикации.

При этом девушка призналась, что для одного мытья головы ей требуется восемь литров горячей воды и газовый обогреватель. Затем, по словам Берр, у нее есть лишь четыре минуты, чтобы проделать необходимую процедуру. В опубликованном ролике видно, что локоны героини публикации выглядят гладкими и ухоженными после мытья. «Я использую только шампунь, но его мне достаточно. Потом я накручиваю на влажные волосы бигуди и просто даю им высохнуть на воздухе», — поделилась блогерша.

В декабре 2022 года инфлюэнсерша Элли Мэй Грейди самостоятельно сделала укладку и лишилась части волос. По словам Грейди, она хотела завить локоны без помощи стайлинговых средств и решила сделать кудри, скрутив волосы в тугие жгуты перед сном. Затем наутро юзерша попыталась расчесать волосы, после чего в ее руке осталась часть выпавших прядей.