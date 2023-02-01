Игорь Матвиенко оценил важность нового грантового конкурса в сфере культуры

Игорь Матвиенко оценил важность нового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Старта нового отбора ждали творческие команды всей страны, прокомментировал «Ленте.ру» Игорь Матвиенко, председатель экспертного совета конкурсов Президентского фонда культурных инициатив начало нового грантового конкурса.

«Экспертный совет конкурсов Президентского фонда — в активной работе над оценкой проектов, поданных на первый конкурс 2023 года. В день страта нового отбора становится ясно: за полтора года фонду удалось эффективно поработать в части образования потенциальных грантополучателей. Мы видим, что заявки стали более проработанными. Они создаются с опорой на документы, которые помогают отразить в проекте то, что необходимо экспертам для объективной оценки инициативы. С заявками со всей страны работают более 600 экспертов, люди, которые органичны в профессии, добились больших успехов, являются профессионалами высокого уровня. Это значит, подаваемые проекты в надежных руках, и оценка будет справедливой», — прокомментировал Матвиенко.

Ранее 1 февраля Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале заявочной кампании второго грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Старт конкурса начинается с образовательного вебинара из Луганска, куда для участия в проектном семинаре приехали жители Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели в срок до 20 марта 2023 года. Общий фонд грантового конкурса — 4 миллиарда рублей. Средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Срок их реализации должен начинаться не ранее 1 августа 2023 года и завершаться не позднее 31 декабря 2024 года.