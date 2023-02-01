Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:36, 1 февраля 2023Из жизни

iPhone упал в кипящее масло и продолжил работать

Продавец курицы из Малайзии уронил iPhone в кипящее масло и вытащил его невредимым

Торговец жареной курицей из Малайзии случайно уронил iPhone в кипящее масло и через несколько секунд сумел выловить его из котла невредимым. Об этом сообщает Malay Mail.

Продавец, который публикует видео в TikTok под ником @zaiem_ainn, пытался запечатлеть процесс приготовления курицы. На записи видно, как он объясняет подписчикам, сколько масла нужно, чтобы мясо получилось хрустящим. Когда мужчина пытается убавить огонь, телефон выскальзывает у него из рук и падает в котел. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы вытащить упавший iPhone из кипящего масла. Все это время устройство продолжало работать и снимать видео.

Материалы по теме:
У каждого дела запах особый Daily Mail выбрала самые отталкивающие профессии в мире
У каждого дела запах особыйDaily Mail выбрала самые отталкивающие профессии в мире
21 февраля 2017
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Единственным результатом падения в котел стало небольшое искажение звука. «Спасибо, iPhone, ваша продукция отличного качества», — подчеркнул автор в подписи к видео, очевидно, имея в виду компанию Apple, выпустившую устройство. В комментариях он уточнил, что пользуется моделью iPhone 13 Pro.

Пост набрал более 800 тысяч просмотров. «Хоть бы обваляли телефон в муке, прежде чем жарить его», — написал один из пользователей. «Самый необычный обзор на iPhone», — пошутил второй.

Ранее сообщалось, что жительница китайского города Ниндэ, провинция Фуцзянь, случайно уронила свой iPhone 12 Pro от Apple с 26 этажа. Несмотря на это, устройство не разбилось.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В «Транснефти» прокомментировали удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»
Казахстан назвал срок начала экспорта нефти в Германию
В СБУ заявили о приказе Зеленского провести масштабные обыски
Петр Павел сравнил Чехию со страусом
Женщина сменила прическу после развода и обрела внешность Меган Фокс
Российский офицер рассказал о ловушках ВСУ в Донбассе
Стало известно о планах ЕС объявить о подготовке 30 тысяч бойцов ВСУ
В РГГУ отреагировали на защиту студентом написанного нейросетью диплома
iPhone упал в кипящее масло и продолжил работать
Дэйв Батиста заявил об интересе к роли Лекса Лютора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.