iPhone упал в кипящее масло и продолжил работать

Продавец курицы из Малайзии уронил iPhone в кипящее масло и вытащил его невредимым

Торговец жареной курицей из Малайзии случайно уронил iPhone в кипящее масло и через несколько секунд сумел выловить его из котла невредимым. Об этом сообщает Malay Mail.

Продавец, который публикует видео в TikTok под ником @zaiem_ainn, пытался запечатлеть процесс приготовления курицы. На записи видно, как он объясняет подписчикам, сколько масла нужно, чтобы мясо получилось хрустящим. Когда мужчина пытается убавить огонь, телефон выскальзывает у него из рук и падает в котел. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы вытащить упавший iPhone из кипящего масла. Все это время устройство продолжало работать и снимать видео.

Единственным результатом падения в котел стало небольшое искажение звука. «Спасибо, iPhone, ваша продукция отличного качества», — подчеркнул автор в подписи к видео, очевидно, имея в виду компанию Apple, выпустившую устройство. В комментариях он уточнил, что пользуется моделью iPhone 13 Pro.

Пост набрал более 800 тысяч просмотров. «Хоть бы обваляли телефон в муке, прежде чем жарить его», — написал один из пользователей. «Самый необычный обзор на iPhone», — пошутил второй.

Ранее сообщалось, что жительница китайского города Ниндэ, провинция Фуцзянь, случайно уронила свой iPhone 12 Pro от Apple с 26 этажа. Несмотря на это, устройство не разбилось.