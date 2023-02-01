Женщина сменила прическу после развода и обрела внешность Меган Фокс

Американка Марисса Пул нарастила волосы после развода и обрела внешность Меган Фокс

Американка сменила прическу после развода и визуально помолодела на несколько лет. Ее историю приводит портал LadBible.

Жительница Пенсильвании Марисса Пул рассказала, что не придавала значения внешнему виду во время брака, поскольку посвящала все свое время супругу. Однако после расставания с мужем женщина решила преобразиться, поэтому нарастила волосы и стала брюнеткой. Кроме того, она начала делать яркий макияж и одеваться более откровенно.

«После развода мое психическое состояние было ужасным, но я взяла себя в руки и преобразилась. Я наконец избавилась от прически занудливой женщины, сделала девять тату и оказалась в гармонии с самооценкой», — высказалась она. По ее словам, окружающие постоянно говорят о том, что она обрела внешность актрисы и модели Меган Фокс.

В январе Жизель Бюндхен приняла участие в откровенной съемке после развода с игроком в американский футбол Томом Брейди. Папарацци запечатлели 42-летнюю манекенщицу на пляжной съемке в купальнике люксового бренда Versace фиолетового цвета, который оформлен кейпом и глубоким V-образным декольте.