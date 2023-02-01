Популярная российская телеведущая раскрыла судьбу шоу со своим участием

Телеведущая Елена Летучая заявила, что у шоу «Летучий надзор» будут новые выпуски

Популярная российская телеведущая Елена Летучая раскрыла судьбу проекта «Летучий надзор» со своим участием, выходившего на телеканале «Че!» и видеоплатформе YouTube. На эту тему она высказалась в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Один из пользователей соцсети поинтересовался, будут ли у «Летучего надзора» новые выпуски. «Обязательно», — отреагировала ведущая. Помимо того, она ответила положительно на вопрос о том, будет ли участвовать в новых проектах и съемках.

Летучая запустила шоу «Летучий надзор» в 2018 году. Проект фокусировался на таких проблемах потребителей, как обман в сфере услуг, продажа фальсификата и некачественной продукции и не только. Шоу выходило во «ВКонтакте», на YouTube-канале ведущей и впоследствии на телеканале «Че!». Последний выпуск на YouTube-канале Летучей датируется 20 июля 2022 года.

Ранее Летучая оценила свою роль в успехе шоу «Ревизорро». Она выразила уверенность в том, что в популярности проекта есть большая ее заслуга. Помимо того, Летучая назвала себя лучшей частью программы.