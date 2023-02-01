В ДНР сообщили об ударе ВСУ из HIMARS по монастырю

Власти Волновахского района ДНР сообщили об ударе ВСУ из HIMARS по монастырю в Никольском

Власти Волновахского района Донецкой народной республики (ДНР) сообщили об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по монастырю в селе Никольское. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Один из снарядов попал в сестринский корпус. В результате атаки погиб священник, 83-летняя монахиня тяжело ранена.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь расположен около Угледара.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ нужно отодвинуть от конституционных границ республики, чтобы они «физически не могли доставать тем вооружением, которое у них будет на тот момент».